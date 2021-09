Mäggi: ma ei näe oma ametites mingisugust haldamatut ohtu

«Kui mulle ettepanek Estonia uuringutega seotud kommunikatsiooni korraldada tehti, oli see tööpakkumine nagu iga teinegi. Tööandja ehk ohutusjuurdluse keskus soovis eriala asjatundjat ning nagu avalikust ruumist näha, on teema, millega tegelen, väga tundlik ja nõuab sarnaste teemade haldamisel põhjalikku kogemust. Minu töö ei anna mulle mingisuguseid võimalusi, mis võiksid olla ebasoovitavad,» ütles Mäggi BNS-ile.

«Ma ei näe huvide konflikti ja ka mingisugust haldamatut ohtu. Ma tegelen ohutusjuurdluse keskuses ainult erialase tööga - kommunikatsiooni korraldamisega, ühe konkreetse projekti raames. OJK on väga iseseisev ja kolib peagi talvel ka mkm-ist teise kohta,» kinnitas ta.

Mäggi sõnul teevad kõik kommunikatsioonibürood või eksperdid riigiga koostööd ning hankeid on palju. «Minuga sarnases töövormis on ajutiselt töötanud või töötavad riigiasutustes ka teiste büroode konsultandid. Nii terviseametis, rahandusministeeriumis kui ka mujal. Ma olen konsultant, mitte juht, otsustaja. Roll on sama nagu Powerhouse'i teiste koostööpartnerite puhul,» selgitas ta.