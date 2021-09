Pfizer tõrjub süüdistusi: kangema vaktsiiniga esineks rohkem kõrvalmõjusid

Dormitzer kaitses Pfizeri vaktsiini pärast hiljutiste uuringute tulemusi , mis on näidanud, et Moderna vaktsiinisüst kutsub esile tugevama ja kauakestvama immuunvastuse kui Pfizer.

Mõned teadlased usuvad, et selle põhjuseks on asjaolu, et Moderna doosides on mRNA kogus kolm korda suurem kui Pfizeris. Moderna kasutab enda vaktsiinisüstides 100 mikrogrammi informatsiooni-RNA-d, Pfizer on piirdunud 30 mikrogrammiga.