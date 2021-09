Viimased ligi 15 aastat on Eesti e-riigi kogemust eksporditud Lähis-Idasse ja Aafrikasse, samuti on selle toel laienetud Saksamaale. Olulisemad turud on ka Soome ja USA. Kaugel piiride taga avastatust räägib Nortali ärijuht Peeter Smitt.