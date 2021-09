Elektri- ja gaasihinnad Euroopas jõudsid rekordtasemele

Gaasitarnete nappus tõstab Ühendkuningriigist Saksamaale suunduva elektrienergia tootmise hinda ajal, mil ettevõtted taasavavad ja inimesed naasevad kontorisse, mis suurendab nõudlust. Hinnatõus hoogustab inflatsiooni ja ähvardab majanduse elavnemist pidurdada, sest energiamahukad tööstusharud alates väetistest kuni teraseni võivad olla sunnitud tootmist vähendama.

Vaatamata sellele, et praegu on veel suvi, mil nõudlus on tavaliselt madal, on hinnad tõusuteel, mis sillutab teed raskele talvele. Samal ajal tõstavad kommunaalteenused tarbijate jaoks hindu, sest kõik alates toidust kuni transpordikuludeni kallineb, mis valmistab poliitikutele, kes püüavad koguda toetust taastuvenergiale üleminekul, suurt peavalu.

«Probleem pole isegi veel alanud,» ütles Prantsuse energiaettevõtja Engie SA analüüsiüksuse EnergyScan juht Julien Hoarau Bloombergile. «Euroopat ootab ees väga pingeline talv.»

Hollandis kaubeldavad Euroopa maagaasi futuurid tõusid esmaspäeval rekordilisele tasemele. Samuti tõusis elektrienergia turuhind Saksamaal ehk Euroopa suurima elektriturul rekordini. Järgmise aasta tarneperioodi elektri võrdlushinnad Saksamaal ulatusid üle 90 euro megavatt-tunni kohta ehk ligikaudu kahekordsele tasemele võrreldes aasta algusega, ületades eelmise rekordi, mis saavutati 2008. aasta suvel, kui nafta hind lähenes 150 dollarile barreli kohta.

Kuumad ilmad ja madalad tuulekiirused piiravad taastuvenergia tootmist, suurendades fossiilkütustel põhineva elektritootmise kasutamist ja tõstes söe hinda Euroopas sel aastal üle 70 protsendi. Kõik see viis saastekvootide hinnad Euroopas kõigi aegade kõrgeimale tasemele.

Euroopa on seismas silmitsi gaasikriisiga, kuna karmi talve tõttu on gaasihoidlad tühjenenud. Enam kui kümne aasta madalaima taseme saavutanud varude suurendamine ei ole olnud lihtne, sest suurim tarnija Venemaa piirab gaasivooge ajal, mil Aasia on enda tarbeks tellinud suurtes kogustes vedeldatud maagaasi, mis muidu võiks Euroopasse suunduda.