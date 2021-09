Toyota pumpab elektriautode akude arendusse 11,4 miljardit eurot

Maailma suurim autotootja, kes on populaarse Priusega hübriidautode teerajaja, teeb kiireid samme, et pakkuda järgmisel aastal oma esimest täiselektrilist mudelivalikut, vahendab Financial Times.

Toyota teatas, et kavatseb vähendada oma akude hinda 30 protsendi võrra või isegi rohkem, ning töötab kasutatavate materjalide ja elementide ülesehituse kallal.

Ettevõte on ka tahkisakude masstootmise esirinnas. Sel valdkonnal on potentsiaali tuua kaasa suuri muutusi autotööstuses, sest need on energiatihedamad, kiiremini laetavad ja vähem tuleohtlikud. Eduka arendamise korral võiksid need asendada vedela elektrolüüdiga liitium-ioonakusid.