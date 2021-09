Eesti jätkab läbirääkimisi OECD maksuleppe muutmise üle

1. juulil võttis OECD juhitud kaasav raamistik vastu kahest sambast koosneva esialgse avalduse, eesmärgiga viia läbi rahvusvahelise maksuõiguse reform. See hõlmab vähemalt 20-miljardilise müügituluga kontsernide kasumimaksu ja üleilmset miinimummaksu 15 protsenti äriühingute kasumilt kui kontserni müügitulu ületab 750 miljonit.

Eesti toetab niinimetatud esimest sammast ehk varasemat digimaksu. Kuigi selle rakendamisala on nüüd mõnevõrra laiem kui ainult digiteenused, on algatus rahandusministri hinnangul mõistlik ja vajalik. Eesmärgiks on ettevõtte tulumaksu kogumise õiguse andmine riikidele, kust ettevõtja teenib tulu, kuid kus ta ei pruugi olla füüsiliselt kohal.