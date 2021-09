Alates tänasest on El Salvadori ettevõtted kohustatud aktsepteerima krüptoraha makseid kõikjal, kus see vähegi võimalik. Riiki paigaldatakse üle 200 uue sularahaautomaadi, kus saab dollareid bitcoin’ideks konverteerida. Miljonid inimesed peavad alla laadima valitsuse uue digirahakoti-äpi nimega Chivo, mis kohalikus slängis tähistab midagi head või ägedat. Rakendusega liitumisel laekub igale kodanikule 30 dollari ehk umbes 25 euro väärtuses bitcoin’e, vahendab BBC.

Riigi julge samm on pannud nii sealse rahva kui ka kogu maailma arutlema krüptoraha võimaluste ja ohtude üle. Paljud krüptofännid on viimastel päevadel samuti soetanud 30 dollari väärtuses digiraha, et näidata reformile oma toetust ja hoida bitcoin’i kurssi. Eile kutsuti inimesi seda tegema näiteks kuulsas sotsiaalmeediakeskkonnas Reddit, mille bitcoin’i-lehel on üle kolme miljoni jälgija.