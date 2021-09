LHV: elektrihind muutub taastuvallikate mõjul üha ettearvamatumaks

Aab rääkis BNS-ile, et praegune kiire hinnakasv on tingitud peamiselt energiakaupade kallinemisest. Nimelt oli elektrihind augustis NordPool börsil rohkem kui kaks korda kõrgem kui aasta tagasi, toornafta hinnakasv oli vaid veidi tagasihoidlikum.

LHV majandusanalüütik selgitas, et soodsate ilmatingimuste korral võib roheenergia tootmine olla üsna odav. Samas märkis ta, et kui on vähe tuult ning veetase hüdroelektrijaamades madal, siis tuleb nõudluse rahuldamiseks appi võtta ka süsinikdioksiidi (CO2) rohked meetodid, mis muutuvad uue kliimapoliitika raames aina kallimaks.

Aab tõi välja, et kaheksa kuu kokkuvõttes on hinnad Eestis kasvanud ligikaudu 2,6 protsenti, millega on Eesti Euroopas esirinnas. Hinnakasv on kiirem olnud Ungaris, Poolas, Islandil ja Norras. «Kuna energiakaupade kallinemisel ei näi lähikuudel veel lõppu tulevat, siis püsib inflatsioon kiire ilmselt aasta lõpuni,» märkis ta.