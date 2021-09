SEB prognoosib viieprotsendilise hinnatõusu püsimist, Luminor näeb kasvuruumi

Nestor selgitas, et kiire inflatsiooni peamiseks põhjuseks on madal võrdlusbaas. «2020. aasta teises pooles olid tarbijahinnaindeks keskmiselt üheprotsendises languses ja nüüd kus majanduskliima on normaliseerunud, on taastunud ka paljude kaupade ja teenuste hinnad,» ütles majandusanalüütik kiiret hinnatõusu kommenteerides.