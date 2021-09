Fotod ⟩ Farmaatsiatehase eksjuht rajab Tallinna ravimiklastrit

«Klastri rajame Tallinnas asuvale Nuia tänavale, kus Eesti Farmaatsia Grupp OÜ on alustanud ehitustegevust. Hoone on projekteeritud farmaatsiatööstuse nõudeid ja tehasesisese logistika vajadusi silmas pidades. Piisavalt on ruumi analüütilistele ja mikrobioloogia laboritele,» ütles Saluste EFG pressiteates.

3D pilt hoonest. FOTO: Eesti Farmaatsia Grupp

«Uues tehases on võimalik puhastes ruumides toota, toorainet ja valmistoodangut kontrollida ja müüki lubada. Pakendamis- ja tootmisvõimsuseks on planeeritud kuni 85 euroalust päevas. Kui Interchemie on tuntud veterinaarravimite tootjana, siis puhtaid ruume vajavad Eestis ka muud ravimite tootjad ja paljudel turgudel nõutakse ka meditsiiniseadmetelt GMP ehk hea tootmistava sertifikaati, » lisas Saluste.

«Viimased aastad ja COVID-19 kriis on näidanud, et Eesti riigile on vajalik iseseisvus ravimitega varustamisel. Maailmas on kasvanud nõudlus ravimite, toidulisandite ja desinfitseerivate ainete järele ning siin näen suurt võimalust,» selgitas ta.

Hoonesse tuleb 20 000 ruutmeetrit pinda ja seal hakkavad asuma kontoriruumid, vastava kvaliteediklassiga ruumid steriilide tootmiseks, analüütilise keemia ja mikrobioloogia laboriteks ning logistikakeskus. Ehituse eeldatav valmimisaeg on 2022. aasta juulikuus, mil algab ka klastri pindade väljarentimine.

Hoone ehitustööd. FOTO: Eesti Farmaatsia Grupp