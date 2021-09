Kallas tippkohtumisel: tänapäeva taristu ei koosne vaid teedest ja sildadest

Kallas rõhutas, et tänapäevane taristu ei koosne vaid teedest, raudteedest ja sildadest. «See tähendab ka digitaalseid ühendusi, sest digitaalkomponentidest on saanud füüsilise taristu osa,» ütles peaminister. «Digitaalsed koostisosad on ka uute kaupade, teenuste ja ärimudelite peamine tõukejõud, mis kasvatavad tootlikkust kogu maailmas.»

Kallas kutsus demokraatlikke riike üles looma partnerlusi, juhindudes usaldatava ühenduvuse põhimõtetest ning soodustama rahvusvahelise andmeedastuse ja andmevoogude poliitika ühtlustamist.

Digitippkohtumisel käsitletud usaldatav ühenduvus (trusted connectivity) on raamistik, mis reguleerib küsimusi nagu läbipaistvad ja jätkusuutlikud investeerimistavad, andmekaitse ja küberturvalisus ning andmete vaba liikumise standardid. Kallas märkis kõnes, et esimesed sammud on juba tehtud. «Kolme mere algatus ja selle investeerimisfond on näited usaldatava ühenduvuse põhimõtetest praktikas. Nüüd on meil vaja silmapiiri laiendada,» lausus Kallas.

Usaldatava ühenduvuse konkreetsemaks eesmärgiks on luua arusaam, kuidas rakendada reegleid ja vaba andmevahetust, et muuta mahukad piiriülesed taristuinvesteeringud erasektorile atraktiivseks. Laiemaks sihiks on majanduskasvu toetamine ning riikidevahelise ühtekuuluvuse ja julgeoleku suurendamine.

Peaminister tõi kõnes esile ka vajaduse tööriista järele, mis tõendab usaldatava ühenduvuse põhimõtete järgimist. «Õnneks plaanib OECD juba sellise tööriista – Blue Dot Network – rakendamist,» lisas ta.