Otseülekanne ⟩ Tallinna tarbijaõiguste päev keskendub tarkadele tehingutele

Tarbijate õiguste tundmine on ühtviisi oluline nii tarbijatele kui ettevõtjatele. Õigusaktides orienteerumine ja sealt vajamineva teabe leidmine ei ole aga kaugeltki lihtne. Samas on see paljudele igapäevaelus tekkivatele küsimustele vastuste leidmiseks ja probleemide lahendamiseks vajalik.