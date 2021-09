Ühe ajastu lõpp: Skype kaob Eesti äriregistrist

Erm: Kui Microsoft kümme aastat tagasi Skype’i omandas, tegeleti Tallinna arenduskeskuses ainult Skype’iga. Kui toona oli Skype veel üsna unikaalne toode, siis aastatega see eelis kadus. WEBRTC (Google’i avatud lähtekoodiga projekt – toim) tulek tegi kõne- ja videosiderakenduse loomise nii lihtsaks, et igal programmeerijal oli võimalik omaenda tootega üsna lihtsa vaevaga välja tulla. Siis hakatigi Microsoftis mõtlema, et tegelikult oleks mõistlik Eestisse tuua ka muid tooteid. Paar aastat tagasi see õnnestuski, misjärel oli puhtpraktilistel põhjustel mõistlik meie arenduskeskus ümber brändida. Tegelikult vahetasime maja pealt logod välja juba üle aasta tagasi. Ärinimi oli viimane, mis on jäänud meile Skype’i ajalugu meenutama.