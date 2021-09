Tüli majas: Kindlustusfirma süüdistab terviseametit lepingu ja seaduse tahtlikus rikkumises

Kirjavahetusest selguvad tagamaad, miks BTA kindlustuslepingust taganes ega soostu külmlao rikkega saadud kolme miljoni euro suurust kahjunõuet hüvitama.

Terviseameti kindlustusandja BTA taganes 28. juulil kindlustuslepingust, nõudes terviseametilt nii lepingu kui ka seaduserikkumise lõpetamist.

BTA oli terviseametilt juulikuu jooksul kuues kirjas juhtunu kohta infot ja dokumente küsinud ning järeldas, et amet blokeeris tahtlikult juurdluse läbiviimist asjaolude tuvastamiseks.

Kirjavahetusest selgub, et terviseameti ja BTA vahel oli aastate jooksul sõlmitud viis analoogset kindlustuslepingut.

Kindlustusfirma heidab ette, et terviseamet varjas nende eest asjaolu, et probleemid külmlao jahutus- ja külmutusseadmetega olid kestnud aastaid. Terviseamet varjas nende eest ka külmladude juurdepääsukaartide logide väljavõtteid kambrite soojenemise perioodil; teavitusregistri kaudu liikunud sõnumeid temperatuurimuudatuste kohta viimasel kolmel aastal; temperatuurilogisid viimasel kolmel aastal; asutusesisest salastatud raportit koos seletuskirjadega.

Terviseamet varjas väidetavalt BTA eest olulist informatsiooni

BTA-l õnnestus vaatamata sellele, et terviseamet selleks koostööd ei teinud, siiski välja selgitada, et terviseameti kesklao jahutusseadmetel on aastail 2017–2021 esinenud häiretest seiskumisi, mille põhjuseks enamjaolt hoone katusele paigaldatud jahutusseadme kondensaatorite ventilaatorite seiskumisest tekkinud komprimeerimisrõhu ülemäärasest tõusust tingitud ülerõhu kaitsepressostaadi rakendumine, mis seiskab jahutusseadme. Nende aastate jooksul esines häireid kindlustusfirmale teadaolevalt vähemalt 21 korral. Lisaks olid külmutusseadmed kahe aasta jooksul vähemalt viiel korral välja lülitunud. Terviseamet oli seda infot aga kindlustusandja eest aastaid tahtlikult varjanud.

Selle info kogumisel sai kindlustusseltsile teatavaks, et terviseamet ja selle partnerid olid keelanud tunnistajatel BTA-ga suhtlemise, mis takistas ettevõttel iseseisvalt asjaolusid välja selgitada.

Üks terviseameti töötaja oli kindlustusseltsile tunnistanud valitsenud suhtumist: «Suhtumine oli see, et kui on kindlustatud, siis on hästi. Kanname maha ja kõik».

Ka terviseameti eelmine juht Merike Jürilo oli BTA-le tunnistanud, et ka tema ametiaastatel 2017–2019 tuli külmaahelaga tegelda igal aastal ning nende aastate jooksul tuli ette ka olukordi, kus vaktsiine ja ravimeid ei õnnestunud päästa. Olukorda suhtuti «küll kindlustus hüvitab» mentaliteediga, riskiasjaolusid kindlustuse eest varjates.

BTA keeldub kahjude hüvitamisest

«Olukorras, kus jahutusseadmed ei tööta korralikult aastaid ja samuti ei ole midagi ette võetud seadmete töökorda saamiseks aastate jooksul, on selline informatsioon määrav kindlustuslepingu sõlmimise otsuse tegemiseks mis tahes kindlustuskaitsega BTA poolt. Samuti on määrav BTA poolt kindlustuslepingu sõlmimiseks informatsioon, et terviseametis, Paldiski mnt 81 ei tööta häireedastussüsteem 24/7. Ravimeid pole aastaid õigusaktile vastavalt hoitud, hoiutingimusi ega häireedastussüsteeme testitud, kuna süsteemi mittetöötamine avastati alles siis, kui päevi oli külmkambrite temperatuur valel tasemel. Arvestades terviseameti käitumist saab kinnitada, et BTA poleks kindlustuslepingut sellises tehnilises seisus jahutusseadmetega hoones ja kindlustusvõtja käitumisest lähtuvalt mitte kunagi sõlminud. Tegemist on asjaoluga, millel oli otsene mõju juunis 2021 toimunud juhtumile, antud asjaolu välistavad ja piiravad kindlustusandja täitmise kohustuse kehtivust,» seisab kindlustuse selgituses lepingust taganemise põhjusena.

18. augustil täiendas BTA oma lepingust taganemise põhjusi ka riigisekretäri komisjoni raporti järeldustega, kust selgus, et juba hoone projekteerimisel tehti jämedaid vigu ning külmutus-jahutusseadmete peatumine oli ettenähtav risk, külmladudes ei jälgitud temperatuuri iga päev, nagu seadus ette näeb ja nii edasi.

Sellele tuginedes keeldus BTA tekkinud kahjude hüvitamisest ja soovitas terviseametil pöörduda soovi korral kindlustusseltside liidu juures tegutseva lepitusorgani poole.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles, et lepitusorganisse nad seni pöördunud ei ole.