Euronicsi keti juht Heiki Mölder ütles, et nemad ei valmistunud pensioniraha vastuvõtmiseks mitte kuidagi, sest arvasid, et see läheb märkamatult. Päris nii see siiski ei olnud ning ostuhuvi tõus oli tuntav, tõdes Mölder tagantjärele. «Umbes viis protsenti võis olla see mahu kasv,» pakkus ta.