Alumiiniumi hinnad tõusid Guinea riigipöörde tõttu viimase kümne aasta kõrgeimale tasemele

Alumiiniumi hind tõusis esmaspäeval viimase kümnendi kõrgeimale tasemele pärast uudiseid riigipöörde kohta Guineas, mis on ühtlasi maailma suuruselt teine alumiiniumi tooraine ehk boksiidi tootja, vahendab Financial Times.

Õllepurkides, ehituses ja autodes kasutatava metalli hind tõusis Londoni metallibörsil 1 protsendi võrra, ulatudes 2776 dollarini tonni kohta, mis on kõrgeim tase alates 2011. aasta maist. Hiina ja Euroopa alumiiniumitootjate aktsiad tõusid samuti.

Guinea sõdurid teatasid pühapäeval, et nad kukutasid president Alpha Condé ilmselge sõjaväelise riigipöörde käigus, mis tekitas muret alumiiniumi tootmiseks vajaliku boksiidi kättesaadavuse osas.

Guinea tarnib umbes 25 protsenti maailma boksiidist ning seda peamiselt Hiinasse ja Venemaale. Tooraine rafineeritakse alumiiniumoksiidi saamiseks, mis on alumiiniumi tootmise lähtepunkt. Guineas on ka mõned maailma kõrgeima kvaliteediga rauamaagid, sealhulgas hiiglaslik Simandou maardla, mille üle on peetud pikaajalist kohtuvaidlust.