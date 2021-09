Maksekeskus hoiatab kelmide petukõnede eest

«Viimastel päevadel on sagenenud teadete hulk pettustest, kus sotsiaalmeedia ja teiste keskkondade kaudu võetakse potentsiaalsete ohvritega ühendust ja jäetakse mulje, et tehakse tööpakkumine Maksekeskuselt,» teatas Maksekeskuse esindaja.

Näiteks on ohvritega võetud ühendust Viberi ja Okidoki kaudu, kuhu on loodud Maksekeskuse võltskontod. «Hoiatame ka, et petturid võivad viidata .ru domeenil asuvatele lehtedele, mis jäljendavad Maksekeskuse ingliskeelse veebilehe sisu,» seisab ettevõtte teates.