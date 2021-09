Eesti Gaas on hinnatõusu osas leidnud enamike klientidega lahenduse

Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm ütles, et klientide pöördumisi ja nõustamisi on seejuures olnud üksjagu. «Kuna gaasi maailmaturuhind on tõstnud kõigi gaasimüüjate hinda, siis mujalt pakkumisi küsinud kliendid on ka avastanud, et ei saa konkurendi juurest paremat hinda. Valdavas osas oleme suutnud leida koostöös klientidega optimaalse lahenduse,» rääkis ta.