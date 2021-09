IT-firma personalijuht: käes on aasta parim aeg töö vahetamiseks

«Varasemate aastate kogemus näitab, et suvekuud on töövahetuse osas pigem rahulikud – leiab vähem avatud tööpakkumisi ja ka töövahetusele mõtlevad inimesed kasutavad suve selleks, et plaanid rahulikult läbi analüüsida,» sõnas Peekman. «See tähendabki, et septembris aktiveeruvad mõlemad osapooled.»

Peekman selgitas, et enamik kandidaate ei hakka enne uuele ametikohale kandideerima, kui on jõudnud täielikule selgusele, et praegune töö on ennast ammendanud.

«See suvi on olnud veel mõnevõrra erilisem, kuna see oli pärast koroonakriisi algust esimene veidi muretum periood, kus inimesed said käia reisil, veidi mõelda ja päriselt puhata,» ütles personalijuht. Sügisesele töövahetusele lisab tema sõnul hoogu ka see, et tihti on suuremad projektid kevadega lõppenud ning vanas töökohas saab tegevusele lihtsamalt joone alla tõmmata.

Ettevõtted järgivad mustreid

Peekmani sõnul on tavaline, et suvel vaadatakse ka ettevõtetes tiimide koosseisud üle, hinnatakse pikema perioodi värbamisvajadust ja valmistatakse ette suuremaid värbamiskampaaniaid.

Samuti algavad sügiseti tihti uued projektid, mis pakuvad nii arendajatele kui ka näiteks projektijuhtidele uusi väljakutseid. Hinnates konkreetselt Uptime’i puudutavat, siis kuna ettevõte on turul tegutsenud juba ligi 30 aastat ning stabiilselt kasvanud, siis minnakse igale sügisele vastu vägagi konkreetsete eesmärkide ja plaanidega, tõi ta näite.

«Osad värbavad massi ja praagivad aja jooksul nõrgemad välja, me aga rõhume kvantiteedi asemel kvaliteedile ja tahame olla kindlad, et inimesed saavad end meie ridades kauem hästi tunda,» ütles ta.

Mida kandideerimisel tähele panna?

Uptime’i personalijuht andis ka paar soovitust, kuidas aidata oma CV-l teiste seast välja paista: