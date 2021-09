Uute sõiduautode müük kasvas augustis tarneraskustele vaatamata

Näiteks juulis oli aastakasv 15 protsenti, juunis aga 63 protsenti, kusjuures mõlemal puhul ületas müük ka 2019. sama kuu tulemusi. Kaheksa kuu kokkuvõttes on tänavu antud klientidele üle 16 756 uut sõiduautot ehk 33 protsenti enam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL).

«Eelmise aasta lõpus prognoosisime aastase müügimahu tõusu 10–15 protsenti, arvestades seejuures võimalikke tarneraskusi 2021. aasta teises pooles. Nüüd on see aeg käes – tarniva tööstuse, eriti kiipide tootmise ning logistikaprobleemid on hakanud autode müüginumbreid tugevalt negatiivses suunas mõjutama,» märkis AMTEL-i tegevjuht Arno Sillat pressiteates.