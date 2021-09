Majanduse lühiuudised

Google blokeeris Afganistani valitsuse kontod

Google on ajutiselt blokeerinud Afganistani valitsuse liikmete e-kirja kontod, sest on tekkinud üha suurem hirm, et digijälgede kaudu hakatakse otsima andmeid riigi eelmise valitsuse ametnike ja nende rahvusvaheliste partnerite kohta, kirjutab anonüümsetele allikatele viidates uudisteagentuur Reuters. Preedeses avalduses ei kinnitanud Google’i emafirma Alphabet, et Afganistani uue valitsuse liikmete kontod on suletud, aga andis teada, et ettevõte jälgib tekkinud olukorda Afganistanis ja võtab kontode kaitsmiseks kasutusele ajutised abinõud. PM