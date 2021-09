Hiina asub lammutama jõhkrat «996»-töökultuuri

Hiina tehnoloogiasektori suurärimees, veebikaubamaja Alibaba asutaja Jack Ma on ütelnud, et igaühe jaoks on õnnistus olla osa nn 996-töökultuurist, mis tähendab, et inimesed peavad töötama hommikul kella üheksast õhtul kella üheksani ja nii kuus päeva nädalas, kirjutas BBC. Sedasi töötatakse 72 tundi nädalas ning sageli ilma lisatasudeta. Hiinas on ületunnitöö väga levinud, sest arvatakse, et see näitab inimeste pühendumist.