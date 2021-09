Pangaanalüütikud: enamus teise samba rahast läheb tarbimisse

LHV majandusanalüütiku Kristo Aabi sõnul on üsna tõenäoline, et ees ootab tarbimisbuum.

«Lühiajaliselt see kindlasti elavdab majandust, see on võib-olla natuke lohutuseks peale neid kahte rasket koroona-aastat kõikidele kaupmeestele. Aga samas me teame, et majanduses hakkab tekkima juba pakkumisega raskusi,» lausus Aab.