Kuid augustikuu lõpus esitleti Jackson Hole’is toimunud keskpankurite majandusfoorumil teadustööd, kus tuldi järeldusele, et madalad intressimäärad mitte ei suurenda ebavõrdsust, vaid ebavõrdsus on madalate intressmäärade põhjuseks, kirjutab The New York Times.