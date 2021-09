Saksamaa tööandjad oma töötajatelt vaktsiineermise kohta küsida ei tohi

Saksamaa tööminister Hubertus Heil rääkis enne kabinetiistungit riiklikus raadiokanalis ARD, et määrus, mis kehtib 24. novembrini, tähendab seda, et töötajad on kaasatud vaktsineerimiskoolitusse, mis on töötervishoiu osa ning võimaldada inimestel vaktsineerida töö ajal. Eesmärgiks on võimalik vaktsineerida nii palju inimesi kui võimalik.