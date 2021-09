Sutt: valitsuse prioriteet on tagada kiire netiühendus kogu Eestis

Ministri sõnul on nõudlus kiire internetiühenduse järele pandeemia ajal oluliselt kasvanud ning siinkohal mängib rolli ka sideettevõtja endi valmidus pakkuda klientidele kvaliteetset ja toimivat andmesidet. «See on ootus sideettevõtjatele nii klientide kui ka valitsuse poolt,» ütles Sutt.

Sutt tõdes, et kuigi Eestis ei ole veel 5G-sagedusi laiali jagatud, on tal hea meel, et Telia on sellele vaatamata tänavu avanud ja mitmekordistanud oma 5G-võrgu leviala ja täna on üle Eesti juba ligi 80 asukohta, kus saab 5G-võimalusi kasutada. Kirkby avaldas lootust, et riik liigub 3,6-gigahertsise sagedusala konkursiga edasi võimalikult kiiresti, kuna see võimaldaks veelgi paremini kasutada 5G-tehnoloogia pakutavat potentsiaali ning tuua turule ka uusi teenuseid.

5G-sageduskonkursid ootavad sidevõrkude turbemääruse vastuvõtmist. Viimase eelduseks on elektroonilise side seaduse (ESS) muudatuste vastuvõtmine riigikogus. ESS-i kolmas lugemine on planeeritud septembri keskpaika.

Kohtumisel puudutati ka küberturvalisuse muutunud ohupilti maailmas ning Kirkby kinnitas, et Telia grupis on sidevõrkude toimepidevus ja küberturvalisus esikohal ja ka vastavalt rahastatud. Sutt tõi omalt poolt välja, et küberturvalisuse investeeringute jaoks tuleks seada ühine sihttase, näiteks IKT-projektide puhul eraldataks alati teatud protsent küberturvalisuse jaoks. See aitaks tekitada vastutust, kui mõni valitsemisala või ettevõte ei ole sellest sihttasemest kinni pidanud. Lisaks arutati viimase miili ja telefonileviga seonduvat.