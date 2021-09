Rahandusministeerium: USA ei kavatse vabastada miljarditesse ulatuvaid Afganistani varasid

Joe Bideni valitsus ei kavatse vabastada miljarditesse ulatuvaid Afganistani kulla-, investeerimis- ja välisvaluutareserve, mis on paigutatud Ameerika Ühendriikidesse ja mis külmutati pärast Talibani võimuletulekut. Seda hoolimata humanitaarorganisatsioonide ja teiste isikute survest, kes ütlevad, et selle hinnaks võib olla Afganistani majanduse kokkuvarisemine.

Suur osa Afganistani keskpanga 10 miljardi dollari suurustest varadest on paigutatud välismaale, kus neid peetakse Lääne jaoks oluliseks vahendiks, et avaldada Talibanile survet naiste õiguste ja õigusriigi põhimõtete austamiseks. Finantsekspertide sõnul võib nende varade külmutamine veel kuid aega kesta.

Afganistani ohustab humanitaarkriis

Toiduainete ja kütuse hinnad on kogu Afganistanis tõusnud, mis on tingitud välisabi ja dollarisaadetiste peatamisest tingitud rahapuudusest ning põuast. Humanitaarrühmad ja eksperdid on nende hulgas, kes kutsuvad USA rahandusministeeriumi üles Afganistani varade külmutamist lõpetama, öeldes, et kaalul on inimelud.