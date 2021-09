AstraZeneca vaktsiinitehnoloogia abil välja töötatud vähivaktsiin annab lootust

Oxfordi ülikooli ja AstraZeneca Covid-19 vaktsiini taga olevad teadlased kasutavad sama tehnoloogiat, et proovida välja töötada terapeutiline vähivaktsiin, mille loomkatsed on andnud paljutõotavaid tulemusi, vahendab Bloomberg.

Oxfordi Jenneri Instituudi ja Ludwigi Vähiuuringute Instituudi teadlased on välja töötanud kahe doosiga terapeutilise vähivaktsiini, kasutades Covid-19 vaktsiiniga seotud tehnoloogiat, teatasid teadlased reedel teadusajakirjas «Journal for ImmunoTherapy of Cancer» avaldatud uuringus. Vaktsiini kavatsetakse sel aastal katsetada inimeste peal, kuna uuringud hiirtel näitasid kasvaja suuruse vähenemist ja ellujäämise määra suurenemist.

Vaktsiiniuuringud on pandeemia tagajärel edenenud, kuna teadlased ja valitsused töötasid kiiremini kui kunagi varem ja suuremate ressurssidega, et leida vaktsiini, mis aitaks koroonaviirust peatada. Kriisi ajal on sellised tehnoloogiad nagu messenger-RNA, mida ei ole kunagi varem turul olevas tootes kasutatud, näidanud oma edukust ja potentsiaali teiste haiguste, näiteks vähktõve vastu võitlemisel. Arengud toimuvad samal ajal, kui teadlased otsivad teisi teedrajavaid ravimeetodeid vähi raviks, kasutades immuunsüsteemi võitluses kasvajatega.

Oxfordi süst püüab ära kasutada mõlemaid arenguid, kasutades ühe annuse puhul Covid-19 vaktsiini vektorit, et transportida geneetilist koodi, mis kutsub organismi sihikule võtma kahte valku, mis esinevad paljude vähirakkude pinnal. Vaktsiinitehnoloogia on näidanud, et see tekitab tugeva T-rakkude vastusreaktsiooni, mis on vajalik kasvajate vastu võitlemiseks.