Putin kuulutas Jaapaniga vaidlusalused saared maksuvabaks tsooniks

Venemaa pakub maksusoodustusi, et stimuleerida äritegevust vaidlusalustel Vaikse ookeani saartel ja teha need kättesaadavaks välisinvestoritele, sealhulgas Jaapanile, ütles president Vladimir Putin reedel Vaikse ookeani sadamalinnas Vladivostokis toimuval iga-aastasel Idamaade Majandusfoorumil.

«Me loome Kuriili saartel enneolematu hulga soodustusi ja stiimuleid, kus me vabastame ettevõtted täies ulatuses ja 10 aastaks igasuguste kasumi-, kinnisvara-, maa- ja transpordimaksude maksmisest,» ütles Putin. Soodustused on kättesaadavad Venemaa ja välisinvestoritele, «sealhulgas meie Jaapani partneritele,» lisas ta.

Putin ja Jaapani endine peaminister Shinzo Abe on 2012. aasta ja möödunud aastal toimunud Abe tagasiastumise vahel kohtunud 25 korda, et püüda territoriaalseid vaidlusi lahendada, kuid edutult.

Küsimus on takistanud mõlemal poolel ametlikult sõda lõpetava rahulepingu allkirjastamist. Putin ütles, et Venemaa on endiselt valmis dialoogiks rahulepingu üle, kuid ta süüdistas Jaapanit selles, et nad on korduvalt muutnud oma läbirääkimispositsiooni saarte suhtes.