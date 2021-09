Hiina kiibihiid investeerib uude tehasesse pea 9 miljardit dollarit

Riiki tabas tõsine mikrokiipide puudus, kui USA keelas oma toodangu müümise Hiinale, samuti on tootmisliine häirinud koroonaviiruse pandeemia.

SMIC, mis on seoseid sõjaväega eitanud, teatas reedel, et rajab riigi idaossa uue tehase.

Tehases hakatakse tootma vanema põlvkonna kiipe, millest on ülemaailmne puudus ja mida kasutatakse kõiges alates koduelektroonikast kuni isejuhtivate autodeni.

«USA tehnoloogiaekspordi keeld on mõjutanud plaane arendada väiksemaid, kõrgtehnoloogilisemaid kiipe,» ütles firma juht Zhang Haijun läinud kuul riiklikule väljaandele Global Times.

SMIC on saanud Pekingilt mitu miljardit dollarit toetust ning etendab keskset rolli riigi kavas saavutada tehnoloogiline sõltumatus.

Taiwani Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), mis on maailma suurim pooljuhtide tootja, teatas aprillis, et investeerib 2,8 miljardit dollarit tootmisvõimsuse suurendamiseks Nanjingis.