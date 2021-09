Kallas: Eesti kasutab kõiki võimalusi rohepööre elluviimiseks

Kallas avaldas lootust, et vaktsineerimise edenedes saavad riigid kriisi lahendamiselt pöörata pilgud taas tulevikku ning keskenduda rohepoliitika ja digipöörde elluviimisele. «Need pakuvad uusi ärivõimalusi ja suurt kasvupotentsiaali ning ettevõtjatel on nende muudatuste reaalsuseks muutmisel oluline roll,» sõnas ta pressiteate vahendusel.

Rohepöörde raames investeerib Eesti koos Euroopa Liidu vahenditega 1,8 miljardit eurot, et säästa energiat, tagada väiksemad kulud ning hoida keskkonda. Täiendavad 235 miljonit eurot suunab riik Ida-Virumaale investeeringuteks ja töökohtade loomiseks ning liikumaks traditsioonilistest sekoritest nagu põlevkivitööstus, uutesse valdkondadesse.

Peaminister toonitas, et koroonaviiruse kriisi kontekstis on Eesti e-riik ja e-teenused omandanud veelgi suurema tähtsuse. Need võimaldasid tema sõnul piirangute ajal tagada ligipääsu avalikele teenustele ning jätkata õppimist, suhtlemist ja töötamist.