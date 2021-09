Tallinna lennujaama reisijate arv oli augustis pooleteist aasta suurim

Võrreldes eelmise aasta augustiga kasvas reisijate arv enam kui kaks korda, pandeemiaeelsest ajast moodustab see siiski vaid 54 protsenti, teatas Tallinna Lennujaam.

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on reisijate arvu ja lendude keskmise täituvuse jätkuv tõus märgiks, et reisijad on uue reisikorralduse ja piirangutega kohanenud ning naasmas lennureisimise juurde.

«Augustis oli lendude keskmine täituvus juba 72 protsenti, mis on väga hea tulemus ning tellimuslendude puhul oli see number veelgi kõrgem. Täna näeme, et lennufirmad lähenevad talvehooaja lennuplaanidele julgemalt, kui eelmisel aastal, tuues turule uusi liine ning tõstes ka olemasolevate liinide sagedusi,» märkis Pärgmäe.

Tema hinnangul on nii lennufirmad kui ka lennujaamad saavutanud kriisiga suurema paindlikkuse, mis teeb muutuvatele oludele reageerimise kiiremaks, kuid samas on planeerimistsüklid varasemaga võrreldes palju lühemaks muutunud.

«Ka reisijad planeerivad oma reise vähem aega ette ja on oma otsustes spontaansemad. Oktoobri lõpus algava talvehooaja lennuplaanid peaks lõplikult lukku saama septembri keskpaigaks – kellel sügiseks ja talveks reisiplaanid veel tegemata, võiks hiljemalt siis asuda sihtkohti uurima ja pileteid broneerima,» lisas ta.

Pärgmäe sõnul on lennujaamale suurimaks tunnustuseks jätkuvalt kõrge reisijate rahulolu. «Augustis jõudsid meieni ACI Airport Service Quality (ASQ) reisijaküsitluse teise kvartali tulemused, mille kohaselt paikneme üldise rahulolu tulemusega 4,58 teise kvartali Euroopa arvestuses tugeval neljandal kohal. On hea meel olla nii kõrgel tasemel, arvestades, et uuringus osales kokku 87 Euroopa piirkonna lennujaama,» ütles kommertsjuht.

Augustis taastus lennuühendus Tallinn–Vilnius liinil ning kokku toimusid regulaarlennud 28 erinevasse sihtkohta. Suur osa regulaarliiklusest jaotus peamiste sõlmjaamade nagu Helsingi, Riia, Frankfurdi ja Stockholmi vahel. Tellimuslendudest olid kõige populaarsemad Türgi, Bulgaaria ja Kreeka sihtkohad aga ka lennud Montenegrosse ja Gruusiasse.

Augustis toimus 2820 lennuoperatsiooni, mis teeb keskmiselt 91 maandumist ja õhkutõusu päevas.