Bigbanki laenuportfell saavutas rekordmahu

Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul tegi kõige suurema hüppe ettevõtetele väljastatud laenude maht, mis teises kvartalis kasvas 48,1 protsenti. Ta tõi välja, et pank rahastab ka varasemast suuremaid, kuni 30 miljoni euroseid laene.

Bigbank AS on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis.