Eestis ainulaadne loomakliinik panustab patsiendi stressivabasse keskkonda

«Fahle loomakliiniku avarates ruumides tekib tunne nagu oleks jõudnud loodusesse. Klaasist siseseinad on kaetud loodusvaadetega, millest läbi kumavad valguskiired tekitavad pärislooduse tunde. Ka loomade liikumise trajektoor ning ravi-ja diagnostikaalad on loogilised nii arstile kui loomale,» rääkis Valdeko Paavel, kes on koos loomaarstide Kristo Klaasseni ja Ain Starastiga uudse kliiniku rajaja.