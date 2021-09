Kiibipuudus peatab järgmise suure autotootja tootmise

GM teatas, et töö jätkub Arlingtoni, Flinti, Bowling Greeni ning mõnes Lansing Grand Riveri üksuses. Kõik teised ettevõtte Põhja-Ameerika koostetehased jäävad esmaspäevast alates aga tühikäigule. General Motorsil on USAs 11 autode kokkupanekuga tegelevat tehast.

«Kõik avaldatud teated on seotud kiipide puudusega. Ainus tehas, mis pole sellega seotud, on Orioni üksus,» ütles GMi pressiesindaja Dan Flores, põhjendades selle tehase töö peatumist Chevy Bolti elektriautode tagasikutsumisega.

Autotööstust räsib ülemaailmne kiipide puudus juba tänavuse aasta algusest. Selle nädala alguses teatas veokitootja Scania, et on samuti sunnitud tootmise kiibipuuduse tõttu seiskama.

Kiibid on vajalikud paljude autokomponentide juures, kuid kuna neid on vaja ka tarbeelektroonikas, siis on tekkinud suur defitsiit. Praegust kiibipuudust põhjendataksegi suuresti Covid-19 pandeemia ajal kasvanud tarbeelektroonika nõudluse ning tootmispiirangutega.

Autotootjatel on seetõttu tihti kaks valikut: kas panna tootmine ajutiselt pausile või ehitada poolikuid sõidukeid, et need kiipide saabudes lõpuni valmis ehitada ja müügisalongidesse saata.

Autotööstuse põhitrend on aga terve aasta olnud laovarude vähenemine ja kõrgemad hinnad, kirjutab USA Today.