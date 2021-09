Eesti elektriautode laadimisplatvorm laienes Lätti

Eleporti tegevjuhi Raul Potisepa sõnul on neil Eesti puhul plaan liikuda aastase kahekordse kasvu tempos ehk järgmiseks aastaks oleks avatud üle 200 laadimispunkti. «Läti puhul näeme võimalust avada aasta lõpuks esimesed 20 laadimispunkti ning Leedu turule sisenemine on meil plaanis järgmisel aastal,» ütles Potisepp.

Ettevõte kaasas hiljuti Skype’i asutajatelt ja Scandium Kinnisvaralt laienemisplaanide elluviimiseks pea miljon eurot. Tegevjuhi sõnul aitavad need investeeringud laienemist jätkata. «Arvestades, et elektriautode turg on hüppeliselt kasvamas ning vähem kui 10 aastaga eeldatavalt see 50-kordistub, siis võime seoses kiire kasvuga kaaluda täiendava kapitali kaasamist,» selgitas Potisepp.