Elektrihind purustab rekordeid ega tõota lähiajal langeda

Energiakaupleja Baltic Energy Partners osaniku Marko Allikson sõnul ongi kõrgemad hinnad tõenäoliselt uus reaalsus. «Tavatarbijale on elektri hinnatase tõusuteel sõltumata paketivalikust. Kõrged hinnad jäävad püsima praeguste eelduste kohaselt vähemalt talve lõpuni,»​ ütleb Allikson, tuues välja hulga põhjuseid, miks on hind praegu kõrgustes. «Suvekuumus põhjustas Euroopas suuremat elektritarbimist, kuid vähendas eelkõige tuuleenergia tootmist. Tekkis vajadus kasutada fossiilseid elektritootmisviise, mille tootmishind on tõusnud uutesse kõrgustesse – CO2 kvoodi hind on olnud kogu suve üle 50 euro tonn, jõudes praeguseks tasemele 60 eurot tonn. Samal ajal on rekordkõrgel tasemel ka maagaasi hinnad, muutes söejaamad – vaatamata kõrgele CO2 hinnale – isegi konkurentsivõimelisemaks,» selgitab Allikson Euroopat tabanud hinnatõusu tagamaid.​