Majanduse lühiuudised

Ligi veerand täiskasvanutest on kogenud rahakelmust

Eesti Pangaliidu tellitud Norstati uuringust selgub, et 23% Eesti elanikest ehk ligi 185 000 inimest on ühel või teisel viisil kokku puutunud pangandus- või investeerimiskelmustega. Pangaliidu infokampaania «Ei, aitäh!» raames tellitud uuringu tulemused näitavad, et investeerimis- ja pangapettuste teemast on kuulnud või sellega kokku puutunud koguni 93% 18-64 aastastest Eesti inimestest. «Kahjuks teadlikkus ei võrdu alati pettuste eest kaitstud olekuga. Mõningad skeemid on nii oskuslikult teostatud, et võivad esmapilgul isegi asjatundjatele usutavad tunduda,» ütles pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm. PM