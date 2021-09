Olerex hakkab palga maksmisel arvestama töötaja vaktsineeritusega

«Soovime oma inimesi hoida mitte karistada, tahame vaktsineerimist motiveerida. See tähendab põhipalgast mingit kinnipidamist ei toimu, jutt on preemiatest, lisatasudest. Töösuhte lõpetamise asemel soovime luua eeliseid, meie eesmärk on motiveerida inimesi tegema kaalutletud otsus enda vaktsineerimise kasuks. Samuti on oluline märkida, et muudatus hakkab kehtima kuu aja pärast, see tähendab kõigil töötajatel on võimalik selle aja jooksul end vaktsineerida. Juhul kui inimene on ära teinud ka ühe vaktsiinisüsti, peame seda hea tahte avalduseks.»