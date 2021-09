Teises kvartalis langes pensionifondide investeeringute maht Eestisse

Jätkuvalt on Eestisse pensionifondide varadest investeerinud kõige rohkem LHV, kelle koguinvesteeringutest on Eestisse paigutatud 20,78 protsenti, kvartalivõrdluses oli langus 1,37 protsendipunkti. Investeeringutelt Eestisse järgneb Swedbank 10,11 protesendiga, kvartaliga langes see 0,43 protsendipunkti võrra.