Putin: Venemaa on huvitatud Kirdeväilas koostööst kõigiga

Suur osa sellest soodsast marsruudist kulgeb Venemaa territoriaalvetes. «See annab meile loomulikult tohutu konkurentsieelise, kuid see ei tähenda, et kavatseme kedagi piirata. Ei, me viime need laevad läbi ja töötame kõigiga, kes seda tahavad, sest oleme sellest ise huvitatud,» ütles president.