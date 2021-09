Eesti korrastab elektriturul tegutsemise ja elektri väiketootmise tingimusi

Muudatustega reguleeritakse täpsemalt ka elektri väiketootmist, mis on suunatud peamiselt oma tarbimisvajaduse katmiseks. Selleks täiendati turul tegutsemise tingimusi nii aktiivsete võrguteenuste kasutajatele kui ka energiakogukondadele. Näiteks on aktiivsetel võrguteenuse kasutajatel ja energiakogukondadel lisaks oma tarbeks tootmisele õigus pakkuda oma teenuseid ka võrguettevõtjate paindlikkusteenuste hangetel.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas märkis, et väiketootmine on eriti oluline just hajaasustustes ning sellele hoo andmiseks on oluline, et õigusaktid selleks ka soodsa pinnase looksid. «Väheasustatud piirkondades on võrguettevõtjal reeglina üsna kallis võrku arendada ning sellisel juhul võib olla mõistlik hoopis ise oma tarbeks elektrienergiat toota ning salvestada, nüüd muudeti sellistel väiketootjatel turul osalemine lihtsamaks ja bürokraatiavabamaks,» rääkis ta.