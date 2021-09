Õlide ja määrdeainete hinnad on tänavu mitmekordistunud

«Üks põhjus on see, et majandus on pärast koroonakriisi esimest šokki hakanud taastuma, eriti Hiinas ja USAs, mis kasvatab nõudlust õlitoodete järele,» ütles Rogenbaum. «Teine põhjus on see, et kuigi majandus kasvab, on teatud sektorid, mis kiduvad. Üheks selliseks valdkonnaks on lennundussektor, kus jätkuv kriis on lõhkunud õlitootmise normaalse tarneahela. Kuna paljud lennukid seisavad, on tekkinud kõrgekvaliteedilise sünteetilise õli tohutu ülejääk. Tootmiskulud on aga endised, mis paisutab eriti madala otsa õlitoodete hindu.»