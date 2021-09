Tarbijakaitseamet määras Contigo Eesti OÜ-le sunniraha

Inimestel, kes pole antud veebilehtedelt tellitud kaupa kätte saanud ning kellele pole kauba eest tasutud raha tagastatud, on võimalik enda õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole. Tarbijavaidluste komisjoni otsused on Contigo jätnud täitmata, mistõttu ei anna komisjonile avalduste esitamine tulemust.

TTJA soovitab tarbijatel enne e-poest tellimuste esitamist võtta ühendust kauplejaga ja uurida, kas soovitud kaup on saadaval ning milline on reaalne tarneaeg. Kui kaupleja ei ole lubatud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul.

Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada. Kui tarbija on aga kauba kätte saanud, ent sellel on ilmnenud puudused, peab kaupleja need üle vaatama ja parandamise või asendamise näol kõrvaldama mõistliku aja jooksul ning andma tarbijale infot, millal saab probleem lahendatud.