Ettevõtjad saavad jagada äripartneritega oma maksukäitumise hinnanguid

MTA teenuse «Maksukäitumise hinnangud» kohaselt on ligi 68 protsendil ettevõtetest maksuasjad täiesti korras, ent tõsiseid puudusi on ligi 18 protsendil.

Teenus näitab äriühingu esindajale, kuidas paistab tema ettevõte MTA poolt vaadatuna ning kokku on hinnang antud üle 170 000 ettevõttele ja käibemaksukohustuslasest FIE-le.

Ettevõtted ja eraisikud saavad soovi korral oma tehingupartneri hinnangutele juurdepääsu ka ise küsida. «Hinnangu jagamisega ei kaasne mingeid kohustusi ettevõtjatele – tegemist on võimalusega näidata teistele, et MTA vaates on sinu ettevõtte maksuasjad korras,» ütles MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmann.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul on maksukuulekale ettevõtjale tegu väga mugava võimalusega näidata oma usaldusväärsust ning saada väärtuslikku infot võimalike äripartnerite kohta.

«Hinnangule lisab väärtust ka asjaolu, et see tuleb riigi poolt, mis võimaldab ka välispartneritega töötavatel ettevõtetel senisest lihtsamini oma usaldusväärsust näidata,» sõnas ta.

Maksukäitumise hinnangud põhinevad nii avalikul infol kui ka ettevõtja maksusaladusega kaitstud andmetel, mida ta on MTA-le ise esitanud. Uusi andmeid selle jaoks ei küsita ega koguta. Hinnangud ja hinnangute näitajad kuvatakse numbrilise väärtusena skaalal 1–3 ja värvidega. Roheline ehk hinnang 3 tähendab, et kõik on korras. Kollane ehk hinnang 2 tähendab, et on mõned puudused. Punane ehk hinnang 1 viitab olulistele puudustele.

Maksukäitumise hinnanguid näevad enda kohta äriühingud ja käibemaksukohustuslastest FIE-d. Teenust saab automaatselt kasutada ettevõtte seaduslik esindaja ehk juhatuse liige, kui ta logib sisse e-MTA-sse. Seejuures on võimalik soovi korral e-MTAs anda hinnangutele ligipääs ka raamatupidajale.

Hinnanguid saavad jagada või avalikustada ettevõtte esindajad, kes saavad ise otsustada, kas ja kellega ning millise perioodi jooksul ta oma ettevõtte hinnanguid jagab. Nemad saavad ka jagamise ja/või avalikustamise igal hetkel lõpetada.