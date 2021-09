Axel Springer pürgib digimeedia liidriks

Politico Europe on ­Brüsselis 2014. aastal koos Axel Springeriga asutatud meediaväljaanne, mille registreeritud kasutajaskond kasvab üle kümne protsendi aastas ning mis jõudis 2019. aastal kasumisse.

Axel ­Springer on Euroopa suurim meediakontsern, mille kontrolli all on pea veerand Saksamaa ajaleheturust. Muuhulgas kirjastab kontsern Euroopa suurima tiraažiga tabloidi Bild, aga ka nn valge ajakirjanduse lipulaeva Die Welt.