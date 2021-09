Pfizer ja Merck alustavad suukaudsete COVID-19 ravimite hilisema etapi uuringuid

Pfizer ütles, et nende uusimas kesk- ja hilisema faasi uuringus osaleb 1140 mittehaiglaraviirusega täiskasvanut, kellel on diagnoositud koronaviirus ja kes ei ole raske haigestumise ohus. Uuringus osalevatele patsientidele antakse Pfizeri tablette, mida tuntakse nime PF-07321332 all, ja väikest annust vanemat ritonaviiri, mida kasutatakse laialdaselt HIV-nakkuse kombineeritud ravis.

Pfizeri ravim on mõeldud selleks, et blokeerida koronaviiruse paljunemiseks vajaliku võtmeensüümi aktiivsust. Pfizer ütles juulis, et kui uuring PF-07321332 on edukas, esitab ta võimaliku erakorralise kasutusloa taotluse selle aasta neljandas kvartalis.

Mercki sõnul uuritakse nende uues uuringus eksperimentaalset ravimit molnupiraviiri COVID-19 ennetamiseks täiskasvanute seas, kes elavad samas majapidamises kui keegi, kellel on diagnoositud sümptomaatiline koronaviirusnakkus. Merck ja tema partner Ridgeback Biotherapeutics viivad juba läbi ravimi hilisfaasi uuringut haiglavälise ravi puhul, et näha, kas see vähendab haiglaravi või surma riski.

Molnupiraviir on viirusevastane ravim, mille eesmärk on viia viiruse RNA-sse sisse vigu, mis lõpuks takistavad selle paljunemist.

Merck teatas juunis, et USA valitsus nõustus maksma umbes 1,2 miljardit dollarit 1,7 miljoni ravikuuri eest, kui selle toimimine on tõestatud ja reguleerijad on selle heaks kiitnud. Ettevõte eeldab, et nad esitavad molnupiraviiri erakorralise kasutamise loa USAs kõige varasemalt 2021. aasta teisel poolel.

Pfizer alustas juulis PF-07321332 teistsugust uuringut COVID-19 infektsiooniga riskirühmas olevatel täiskasvanutel, kellel on suur risk raskelt haigestuda krooniliste haiguste, näiteks diabeedi tõttu. Ettevõte teatas, et ootab selle uuringu esialgseid tulemusi sel sügisel.

Konkurendid Pfizer ja Merck ning Šveitsi ravimifirma Roche on teinud kõige suuremaid edusamme COVID-19 raviks või võimalikuks ennetamiseks mõeldud esimese viirusevastase tableti väljatöötamisel.

Roche ja tema partner Atea Pharmaceuticals teatasid juunis, et nende eksperimentaalse suukaudse viirusevastase ravimi AT-527 uuringu esimesed andmed näitasid, et see vähendab viiruskoormust haiglaravil viibivatel patsientidel.