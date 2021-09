Google vaidlustab Prantsusmaa 500 miljoni eurose trahvi

Prantsuse konkurentsiamet määras trahvi juuli keskpaigas pärast seda, kui see otsustas, et Google pole pidanud heas usus meediaettevõtetega läbirääkimisi uudiste kuvamise tasu üle. Konkurentsiamet andis Google'ile 2020. aasta aprillis korralduse pidada firmadega kolme kuu jooksul kõnelusi.

«Me teeme jätkuvalt palju tööd, et seda juhtumit lahendada ja sõlmida kokkulepped. See hõlmab pakkumiste laiendamist 1200 meediafirmale, meie lepingute üksikasjade selgitamist ja me jagame rohkem andmeid, nagu nõudis Prantsuse konkurentsiamet juulikuises otsuses,» ütles Missoffe.