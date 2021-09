Kristiine Keskus soovib keskuse juurde rajada büroosid ja kortereid

Lisaks funktsioonide lisamisele on keskuse juhi sõnul oluline ka inimsõbraliku ja võimalikult autovaba linnakeskkonna loomine, kus tähelepanu keskmes on jalakäija ja roheliste transpordiliikide kasutajad.

«Kuna Kristiine Keskuse asukoht on sisuliselt kesklinnas, siis on loogiline paigutada autod pigem parkimismajja ja jätta rohkem ruumi muu otstarbega linnaruumile,» märkis Maaroos ja lisas, et praegu on keskus oma plaanidega veel päris algjärgus. Täpsematest plaanidest ja ajakavast saab keskus rääkida pärast detailplaneeringu kehtestamist kinnistutele.