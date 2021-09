Skype'i kaasasutajate investeerimisfirma teenis üle 12 miljoni euro kasumit

Võrreldes 2019. aasta investeerimisportfelli struktuuriga suurenes eelkõige erakapitali varaklassi osakaal ning vähenes likviidsete varade maht, märkis ettevõtte juhtkond. Erakapitali positsioonid moodustasid ASI investeerimisportfellist ligikaudu 40 protsenti, likviidsed varad koos noteeritud aktsiatega 28 protsenti, reaalvarad 20 protsenti ning riskikapital 12 protsenti. Geograafiliselt on ligi 70 protsenti investeeringutest Baltikumis, järgnevad Euroopa ja Põhja-Ameerika.

Erakapitali varaklassi keskseim positsioon on osalus LHV Groupis, mille väärtus kasvas majandusaasta vältel ligikaudu 60 protsendi võrra. Samuti jätkati investeeringutega Eesti Killustikus. Kokku on varaklassis üheksa investeeringut, millest neli on fondiinvesteeringud: Baltikumis ja Poolas tegev BPM Mezzanine Fund, Suurbritannias tegevad Harbert European Growth Capital Fund I ja II ning Saksamaal tegev Cipio Partners Fund VII.